«Локомотив» победил «Оренбург» со счетом 4:2 и стал лидером РПЛ

Московский «Локомотив» одержал победу над «Оренбургом» в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Оренбурге на стадионе «Газовик» и завершилась со счетом 4:2 в пользу гостей. Счет на 16-й минуте открыл полузащитник «железнодорожников» Алексей Батраков. На 36-й минуте счет сравнял нападающий Саид Сахархизан. На 39-й минуте вновь вывел «Локомотив» вперед Батраков На 61-й минуте Сахархизан сделал дубль.

На 85-й минуте отличился защитник Жерзино Ньямси. На шестой добавленной ко второму тайму минуте окончательный счет установил нападающий Владислав Сарвели.

Таким образом, после шести матчей «Локомотив» стал лидером РПЛ, набрав 18 очков. «Оренбург» располагается на 12-м месте в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе шесть очков.

В следующем туре «Локомотив» на выезде сыграет с «Пари Нижним Новгородом», а «Оренбург» — с подмосковными «Химками». Обе встречи пройдут 22 сентября.