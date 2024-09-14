Приходько: жительница Горловки пострадала при обстреле ВСУ

Жительница города Горловки Донецкой народной республики (ДНР) пострадала при обстреле со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил мэр Иван Приходько в своем Telegram-канале.

«Вследствие ночного обстрела поселка шахты им. Гагарина со стороны ВФУ ранена мирная жительница Горловки», — написал чиновник.

7 сентября ВСУ атаковали Горловку кассетными боеприпасами. Тогда в городе пострадали пять человек.

Корреспондент РИА Новости обнаружил в районе, по которому был нанесен удар, так называемые колокольчики — суббоеприпасы от западных снарядов, предназначенных для поражения живой силы.