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01:53, 14 сентября 2024Мир

Шойгу встретился с Ким Чен Ыном

Секретарь Совбеза Шойгу встретился с Ким Чен Ыном в Пхеньяне

Фото: North Korea's official Korean Central News Agency / Reuters

Секретарь Совета Безопасности России Сергей Шойгу встретился с председателем КНДР Ким Чен Ыном. Об этом сообщили сообщила пресс-служба Совбеза РФ.

Встреча прошла в Пхеньяне, куда Шойгу прибыл 13 сентября. Отмечается, что переговоры «прошли в исключительно доверительной, дружеской обстановке». «В рамках продолжающегося стратегического диалога между нашими странами состоялся предметный обмен мнениями с корейскими коллегами по широкому кругу вопросов двусторонней и международной повестки», — говорится в сообщении.

В июле текущего года Ким Чен Ын принял военную делегацию России во главе с замминистра обороны Алексеем Криворучко. До этого президент России Владимир Путин посетил Северную Корею. Лидер КНДР Ким Чен Ын лично встретил гостя в Пхеньяне. По пути до кортежа лидеры стран приостановились и оживленно поговорили друг с другом несколько минут.

В 2023 году лидер Северной Кореи Ким Чен Ын примерил шапку-ушанку во время визита в Приморье.

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