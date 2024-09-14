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16:25, 14 сентября 2024Спорт

Трусова оценила первое за два года выступление на соревнованиях

Фигуристка Трусова: не считаю выступление на контрольных прокатах возвращением
Александра Трусова

Александра Трусова. Фото: Yohei Osada / Globallookpress.com

Российская фигуристка Александра Игнатова (Трусова) оценила первое за два года выступление на соревнованиях. Ее слова приводит РИА Новости.

Фигуристка сказала, что не считает выступление на контрольных прокатах сборной России возвращением в большой спорт. Она назвала прокат короткой программы плохим. «Лучше, чем на тренировках, там было совсем плохо», — подчеркнула спортсменка.

4 июля сообщалось, что Трусова захотела выступить на контрольных прокатах сборной России. Уточнялось, что окончательное решение о ее участии в соревнованиях текущего сезона будет принято Федерацией фигурного катания на коньках России (ФФККР) позднее.

Серебряный призер Олимпиады Трусова не выступала на соревнованиях с ноября 2022 года. 17 августа она вышла замуж за фигуристка Макара Игнатова.

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      Анастасия Борисова
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