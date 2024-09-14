Российская фигуристка Александра Игнатова (Трусова) оценила первое за два года выступление на соревнованиях. Ее слова приводит РИА Новости.
Фигуристка сказала, что не считает выступление на контрольных прокатах сборной России возвращением в большой спорт. Она назвала прокат короткой программы плохим. «Лучше, чем на тренировках, там было совсем плохо», — подчеркнула спортсменка.
4 июля сообщалось, что Трусова захотела выступить на контрольных прокатах сборной России. Уточнялось, что окончательное решение о ее участии в соревнованиях текущего сезона будет принято Федерацией фигурного катания на коньках России (ФФККР) позднее.
Серебряный призер Олимпиады Трусова не выступала на соревнованиях с ноября 2022 года. 17 августа она вышла замуж за фигуристка Макара Игнатова.