Трусова захотела выступить на контрольных прокатах сборной России в сентябре

Серебряный призер Олимпийских игр Александра Трусова захотела выступить на контрольных прокатах сборной России. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации источника в Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР), окончательное решение об участии Трусовой в сентябрьских прокатах будет принято позднее. Оно будет зависеть от результатов летней подготовки и позиции ФФККР.

На счету 20-летней Трусовой, помимо серебра Игр-2022, золото чемпионата России, серебро и бронза чемпионатов Европы и третье место на чемпионате мира. Также в ее активе две победы на юниорских чемпионатах мира.

Трусова не выступала на соревнованиях с ноября 2022 года. 17 июня стало известно о ее помолвке с российским фигуристом Макаром Игнатовым.