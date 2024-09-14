Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
03:35, 14 сентября 2024Мир

В КНДР рассказали подробности встречи Шойгу и Ким Чен Ына

Ким Чен Ын на встрече с Шойгу: отношения с РФ развиваются во многих областях

Фото: Korean Central News Agency / Reuters

Лидер КНДР Ким Чен Ын на встрече с секретарем Совета Безопасности РФ Сергеем Шойгу в Пхеньяне заверил, что правительство Северной Кореи будут расширять сотрудничество с Россией в духе договора о всеобъемлющем партнерстве. Подробности встречи сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

В беседе политики обменялись глубокими мнениями по вопросам о дальнейшем углублении стратегического диалога между странами, а также обсудили взаимодействие в целях защиты безопасности и интересов обеих стран, о региональной и международной ситуации, пришли к общему удовлетворительному мнению по обсужденным вопросам.

Кроме того, Ким Чен Ын отметил, что отношения между Северной Кореей и Россией динамично развиваются во всех сферах, включая политику, экономику и культуру.

Осенью 2023 года Ким Чен Ын прибыл с визитом в Приморье. Во Владивосток лидера КНДР угостили ухой и палтусом на груше. Лидер Северной Кореи получил в подарок бронежилет и набор беспилотников, а также примерил шапку-ушанку.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Сергей Шойгу встретился с Ким Чен Ыном. О чем договаривались стороны в ходе визита секретаря Совбеза России в Пхеньян?

      Психолог назвала самые распространенные симптомы РПП

      Назван срок запуска японской лунной миссии ispace

      Байден запросил у конгресса продление полномочий на помощь Киеву

      В Британии предрекли катастрофу в случае войны с Россией

      В КНДР рассказали подробности встречи Шойгу и Ким Чен Ына

      В Киеве произошла новая серия взрывов

      Байден вышел из себя из-за спросившего о Путине журналиста

      В России задумали изменить правила оказания услуг связи

      В США назвали безумной идею разрешить Киеву наносить удары вглубь России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше