В КНДР рассказали подробности встречи Шойгу и Ким Чен Ына

Ким Чен Ын на встрече с Шойгу: отношения с РФ развиваются во многих областях

Лидер КНДР Ким Чен Ын на встрече с секретарем Совета Безопасности РФ Сергеем Шойгу в Пхеньяне заверил, что правительство Северной Кореи будут расширять сотрудничество с Россией в духе договора о всеобъемлющем партнерстве. Подробности встречи сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

В беседе политики обменялись глубокими мнениями по вопросам о дальнейшем углублении стратегического диалога между странами, а также обсудили взаимодействие в целях защиты безопасности и интересов обеих стран, о региональной и международной ситуации, пришли к общему удовлетворительному мнению по обсужденным вопросам.

Кроме того, Ким Чен Ын отметил, что отношения между Северной Кореей и Россией динамично развиваются во всех сферах, включая политику, экономику и культуру.

Осенью 2023 года Ким Чен Ын прибыл с визитом в Приморье. Во Владивосток лидера КНДР угостили ухой и палтусом на груше. Лидер Северной Кореи получил в подарок бронежилет и набор беспилотников, а также примерил шапку-ушанку.