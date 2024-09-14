Валуев объяснил информацию о сокрытии данных о невиновности Валиевой

Валуев заявил, что дело фигуристки Валиевой было изначально политизированным

Депутат Госдумы, бывший чемпион мира по боксу Николай Валуев объяснил информацию о пропаже из дела российской фигуристки Камилы Валиевой заключения эксперта в пользу ее оправдания. Его слова приводит ТАСС.

Валуев заявил, что дело спортсменки было изначально политизированным и спланированным. «Спортсмены из других стран принимают более тяжелый допинг, а строгих наказаний там не видно», — подчеркнул он.

Ранее Associated Press сообщил, что в ходе расследования был проведен эксперимент, который мог бы доказать невиновность Валиевой. Рекомендованный для эксперимента эксперт WADA Марсиаль Сожи выдал заключение, что загрязнение пробы спортсменки действительно могло произойти через десерт. При этом в мотивировочной части вердикта выводов Сожи нет.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. В пробе фигуристки от декабря 2021-го были обнаружены следы запрещенного препарата триметазидина. Валиева настаивала на том, что употребление препарата произошло через посуду, которой пользовались она и ее дед.

Спортсменка была лишена золотых медалей чемпионата Европы, чемпионата России и командного турнира Олимпийских игр — 2022 (вместе со всей сборной России).