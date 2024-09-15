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14:50, 15 сентября 2024Из жизни

Черная кошка не решилась перебегать дорогу кортежу Путина

Черная кошка не решилась перебегать дорогу кортежу Владимира Путина

Журналист Павел Зарубин выложил видео, на котором показано, как черная кошка не решилась перебегать дорогу кортежу российского президента Владимира Путина. Ролик он опубликовал в Telegram.

На кадрах видно, что кошка наполовину перебежала дорогу перед автомобилем из кортежа, но затем передумала и вернулась.

Зарубин назвал видео с животным самыми забавными кадрами недели. Он также пошутил, что кошка приняла единственное верное решение.

Ранее сообщалось, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын подарил Путину двух охотничьих собак редкой породы пхунсан. Уточнялось, что питомцы будут жить в Москве. Как рассказал кинолог Владимир Уражевский, собаки этой породы являются национальным достоянием и купить их практически невозможно. Он также описал эту породу как сильную и выносливую.

Герой по соседству
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      Маргарита Щигарева
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