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17:02, 15 сентября 2024Спорт

«Динамо» победило «Ахмат» в РПЛ благодаря двум голам в добавленное время

«Динамо» победило «Ахмат» со счетом 4:2 благодаря двум голам после 90-й минуты

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Московское «Динамо» победило грозненский «Ахмат» благодаря двум голам после 90-й минуты. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) завершилась со счетом 4:2 в пользу столичного клуба. В составе «Динамо» забитыми мячами отличились Хорхе Карраскаль, Константин Тюкавин, Денис Макаров и Лука Гагнидзе. У «Ахмата» голы забили Луна Диале и Лечи Садулаев.

На данный момент «Динамо» занимает четвертое месте в турнирной таблице РПЛ, у команды Марцела Лички 16 очков. «Ахмат» набрал пять очков и располагается на 15-й строчке.

Ранее стало известно, что игроки «Зенита» получили по 5 миллионов рублей за победу над ЦСКА. Питерская команда обыграла армейцев в матче восьмого тура РПЛ со счетом 1:0.

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