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14:57, 15 сентября 2024Спорт

Футболисты «Зенита» получили миллионные премии за победу над ЦСКА

Футболисты «Зенита» получили по 5 миллионов рублей за победу над ЦСКА

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Футболисты «Зенита» получили премии по пять миллионов рублей за победу над московским ЦСКА. Об этом сообщает Telegram-канал «Мутко против».

По информации источника, стандартные премиальные в «Зените» в два раза меньше, но за успешную игру против принципиального соперника руководство питерского клуба решило поощрить игроков премиями в двойном размере.

«Зенит» обыграл ЦСКА в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Москве в субботу, 14 сентября, и завершилась победой гостей со счетом 1:0. Единственный мяч на 43-й минуте забил нападающий Лусиано Гонду.

«Зенит» набрал 20 очков и потеснил московский «Локомотив» с первой строчки турнирной таблицы РПЛ. ЦСКА с 13 очками занимает пятое место.

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      Илья Костин
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