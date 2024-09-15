Футболисты «Зенита» получили миллионные премии за победу над ЦСКА

Футболисты «Зенита» получили по 5 миллионов рублей за победу над ЦСКА

Футболисты «Зенита» получили премии по пять миллионов рублей за победу над московским ЦСКА. Об этом сообщает Telegram-канал «Мутко против».

По информации источника, стандартные премиальные в «Зените» в два раза меньше, но за успешную игру против принципиального соперника руководство питерского клуба решило поощрить игроков премиями в двойном размере.

«Зенит» обыграл ЦСКА в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Москве в субботу, 14 сентября, и завершилась победой гостей со счетом 1:0. Единственный мяч на 43-й минуте забил нападающий Лусиано Гонду.

«Зенит» набрал 20 очков и потеснил московский «Локомотив» с первой строчки турнирной таблицы РПЛ. ЦСКА с 13 очками занимает пятое место.