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18:42, 15 сентября 2024Спорт

Дзюба отличился результативным действием в дебютном матче за «Акрон»

Футболист Дзюба отдал голевую передачу в дебютном матче за «Акрон» в РПЛ

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Российский нападающий Артем Дзюба отличился результативным действием в дебютном матче за тольяттинский «Акрон». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Футболист вышел на замену в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против подмосковных «Химок» на 64-й минуте. Он отдал голевую передачу полузащитнику Владимиру Хубулову на первой добавленной ко второму тайму минуте.

Встреча завершилась победой «Акрона» со счетом 3:0. Команда занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав восемь очков.

Дзюба подписал контракт с «Акроном», новичком РПЛ, 12 сентября. Срок действия соглашения рассчитан до конца сезона-2024/2025.

Дзюба — четырехкратный чемпион России, двукратный обладатель Кубка и четырехкратный победитель Суперкубка страны. Все награды, за исключением одного Кубка за «Ростов», он завоевал с «Зенитом». В 2018 году вместе со сборной России нападающий дошел до четвертьфинала домашнего чемпионата мира.

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      Анастасия Борисова
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