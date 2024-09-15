Дзюбу назвали лучшим нападающим в истории российского футбола

Нападающего «Акрона» Дзюбу назвали лучшим игроком в истории российского футбола

Нападающего Артема Дзюбу назвали лучшим игроком в истории российского футбола. Слова представителя форварда Леонида Гольдмана приводит Sport 24.

«На данный момент Артем — лучший нападающий в истории российского футбола. Ухмылки в его адрес не имеют под собой логического основания. Надеюсь, Дзюба продолжит удивлять дальше», — заявил Гольдман.

Ранее стало известно, что Артем Дзюба подписал контракт с новичком Российской премьер-лиги — тольяттинским «Акроном». Срок действия контракта рассчитан до конца сезона-2024/2025. Футболист уже прошел медосмотр и будет выступать в тольяттинской команде под 24-м номером.

Дзюба — четырехкратный чемпион России, двукратный обладатель Кубка и четырехкратный победитель Суперкубка страны. Все награды, за исключением одного Кубка за «Ростов», он завоевал с «Зенитом». В 2018 году вместе со сборной России нападающий дошел до четвертьфинала домашнего чемпионата мира.

