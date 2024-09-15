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13:39, 15 сентября 2024Бывший СССР

В России отреагировали на мирный план Зеленского

Депутат Чепа: подходы Зеленского полностью противоречат друг другу
Алексей Чепа

Алексей Чепа. Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

Подходы президента Украины Владимира Зеленского, которые он планирует представить во время своей поездки в США, полностью противоречат друг другу, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Так в беседе с «Лентой.ру» депутат отреагировал на мирный план украинского лидера.

Ранее стало известно, что в план Зеленского входит прекращение огня на определенных участках линии соприкосновения и согласие на заморозку конфликта. Также, по информации издания Bild, украинский лидер хочет попросить Байдена снять запрет на удары вглубь России западным дальнобойным оружием.

«Мы видим, что эти два подхода к теме его поездки в Соединенные Штаты Америки полностью противоречат друг другу. Поэтому очень трудно обсуждать и комментировать то, что абсолютно непонятно», — отметил Чепа.

Мне кажется, что основная задача Зеленского, естественно, получение оружия и денег. А вот эти все вопросы о мирных инициативах — это он пытается играть на тот случай, если побеждает Трамп

Алексей Чепапервый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам

15 сентября появилась информация о том, что Зеленский отправится в США, где представит мирный план по Украине. Как сообщает издание Bild, он планирует переговорить с президентом США Джо Байденом, а также кандидатами на пост главы государства Камалой Харрис и Дональдом Трампом. О своих планах представить «план победы» Украины Зеленский заявлял еще в августе. Уточняется, что президент Украины посетит США в ближайшие недели.

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      Варвара Кошечкина
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