Аналитик ЦРУ Джонсон: Украина фактически проиграла, и Запад не может ей помочь

Украина фактически проиграла, и Запад не может ей помочь. Об этом в интервью каналу Dialogue Worksзаявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

По словам эксперта, Киев терпит поражение в боевых действиях, и США и прочие западные союзники не могут это исправить. Темпы российского наступления просто невероятны, им удается освобождать по два-три и более населенных пунктов в день, одновременно с этим вытесняя украинские диверсионные группы из Курской области. Окончательное поражение для Вооруженных сил Украины (ВСУ) — лишь вопрос времени.

«Они (украинские войска. — прим. ред.) мертвы, просто еще не перестали дышать», — пояснил Джонсон.

Бывший офицер разведки США Эндрю Бустаманте назвал атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область глупым решением. По мнению экс-агента ЦРУ, нет ни одной хорошей причины для вторжения в российский регион, особенно учитывая факт, что для этого пришлось убирать войска с линии фронта с целью повести их на север.

По данным Bild, Украина готова принять локальное прекращение огня на определенных участках линии соприкосновения. Президент Украины Владимир Зеленский, который намерен посетить США в ближайшие несколько недель, заявит о намерении Киева Джо Байдену, а также кандидатам в президенты США Камале Харрис и Дональду Трампу.