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14:43, 16 сентября 2024Ценности

Бывшая жена рэпера Гуфа назвала худшую популярную бьюти-процедуру

Бывшая жена Гуфа Юлия Королева назвала введение филлеров худшей бьюти-процедурой
Юлия Королева

Юлия Королева. Фото: @yuliyakorolevaa

Бывшая жена российского рэпера Гуфа Юлия Королева назвала худшую популярную бьюти-процедуру. Соответствующая информация (на момент написания новости удалена) появилась в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

28-летняя манекенщица ответила на анонимный вопрос подписчика, который поинтересовался, какие филлеры она вводила в лицо. Модель, в свою очередь, ответила, что меняла исключительно форму губ. При этом она посоветовала не колоть инъекции филлеров в другие части лица.

«Самое худшее, что вы можете сделать со своим лицом, — это залить в них филлеры», — заявила она.

В августе бывшая жена Гуфа раскрыла вес после развода. Модель разместила снимок, на котором были запечатлены тарелки с салатом и пастой, и написала, что весит 46,7 килограмма.

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      Екатерина Ештокина
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