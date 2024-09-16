Бывшая жена рэпера Гуфа назвала худшую популярную бьюти-процедуру

Бывшая жена Гуфа Юлия Королева назвала введение филлеров худшей бьюти-процедурой

Бывшая жена российского рэпера Гуфа Юлия Королева назвала худшую популярную бьюти-процедуру. Соответствующая информация (на момент написания новости удалена) появилась в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

28-летняя манекенщица ответила на анонимный вопрос подписчика, который поинтересовался, какие филлеры она вводила в лицо. Модель, в свою очередь, ответила, что меняла исключительно форму губ. При этом она посоветовала не колоть инъекции филлеров в другие части лица.

«Самое худшее, что вы можете сделать со своим лицом, — это залить в них филлеры», — заявила она.

В августе бывшая жена Гуфа раскрыла вес после развода. Модель разместила снимок, на котором были запечатлены тарелки с салатом и пастой, и написала, что весит 46,7 килограмма.