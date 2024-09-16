Бывший одноклубник Роналду рассказал о рационе футболиста

Футболист Теллес заявил, что Криштиану Роналду ест много натуральных продуктов

Бывший одноклубник португальского нападающего Криштиану Роналду по английскому «Манчестер Юнайтед» Алекс Теллес рассказал о рационе футболиста. Его слова приводит A Bola.

Теллес заявил, что Роналду ест много натуральных продуктов, а также употребляет протеин после обеда. Он вспомнил, что португальский футболист заглядывал в тарелки одноклубников, после чего игроки боялись брать десерт.

В 2021 году Роналду раскрыл, как поддерживает физическую форму. Секрет португальца — физические нагрузки. Кроме тренировок на поле, Роналду ежедневно проводит время в домашнем тренажерном зале и бассейне. Еще одно правило — сон пять раз в день.

Роналду — пятикратный обладатель «Золотого мяча». На его счету пять побед в Лиге чемпионов, а также чемпионские титулы в Англии, Испании и Италии. Вместе со сборной Португалии футболист стал чемпионом Европы 2016 года, серебряным и бронзовым призером континентального первенства, а также победителем Лиги наций УЕФА 2019 года.