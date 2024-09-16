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11:06, 16 сентября 2024Россия

Дети сняли на видео раненую при нападении ученика с молотком на школу в Челябинске девочку

Опубликовано видео с пострадавшей при нападении ученика на школу в Челябинске

В сети появилось видео с госпитализацией одной из пострадавших при нападении ученика с молотком на школу №68 в Челябинске. Ролик, снятый другими детьми, опубликовал Telegram-канал «112».

На кадрах видно, как сотрудники скорой помощи заносят раненую в машину экстренной службы. Школьники за кадром отмечают, что она вся в крови, но двигается. Далее подъезжает еще одна машина с медиками, а дети говорят, что из здания выносят еще одного раненого.

Ранее мать одного из учащихся рассказала, что родителям сначала изначально не назвали причин эвакуации. По ее словам, учительница прислала сообщение, что в школе отключили воду и детей отправляют домой. Уже дома сын россиянки заявил, что в учебное заведение пришел «мальчик с травматическим пистолетом, молотком и ножом».

Утром 16 сентября на учеников и педагогов школы №68 в Челябинске напал подросток, вооруженный молотком. По последним данным, пострадали трое школьников в возрасте 13 лет, а также учитель. Их состояние оценивается как стабильное

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      Константин Лысяков
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