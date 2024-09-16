Первый задержанный появился в деле об отравлении российских ветеранов

СК задержал поставщика после массового отравления ветеранов в соццентре Москвы

Следователи задержали поставщика продукции по уголовному делу о массовом отравлении ветеранов в социальном центре Москвы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе столичного управления Следственного комитета (СК) России.



Гендиректору частной организации, которая изготовила и поставила сомнительную еду в социальный центр, предъявлено обвинение в совершении преступления по статье 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»). Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

По данным СК, за медицинской помощью с признаками пищевого отравления обратился 31 человек. По уголовному делу признаны потерпевшими 50 человек.



Следователи и сотрудники Роспотребнадзора провели обыски в местах реализации продуктов питания. Оперативное видео с места преступления предоставили «Ленте.ру» в ведомстве.

На кадрах видна кухня, где готовили обед для ветеранов.

14 сентября сообщалось о возбуждении уголовного дела после массового отравления ветеранов в Социально-реабилитационном центре имени Михайлова на Олимпийском проспекте. Пострадавшие жаловались на одинаковые симптомы — температура, тошнота, диарея и боли в животе.