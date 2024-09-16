Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:55, 16 сентября 2024Силовые структуры

Первый задержанный появился в деле об отравлении российских ветеранов

СК задержал поставщика после массового отравления ветеранов в соццентре Москвы

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

Следователи задержали поставщика продукции по уголовному делу о массовом отравлении ветеранов в социальном центре Москвы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе столичного управления Следственного комитета (СК) России.
 
Гендиректору частной организации, которая изготовила и поставила сомнительную еду в социальный центр, предъявлено обвинение в совершении преступления по статье 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»). Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

По данным СК, за медицинской помощью с признаками пищевого отравления обратился 31 человек. По уголовному делу признаны потерпевшими 50 человек. 
 
Следователи и сотрудники Роспотребнадзора провели обыски в местах реализации продуктов питания. Оперативное видео с места преступления предоставили «Ленте.ру» в ведомстве.

На кадрах видна кухня, где готовили обед для ветеранов.

14 сентября сообщалось о возбуждении уголовного дела после массового отравления ветеранов в Социально-реабилитационном центре имени Михайлова на Олимпийском проспекте. Пострадавшие жаловались на одинаковые симптомы — температура, тошнота, диарея и боли в животе.

Что думаешь? Оцени!
      Любовь Ширижик
      Обсудить
      Последние новости

      Путин увеличил штатную численность Вооруженных сил России

      Вор в законе Дато Сванн получил 15 лет колонии за криминальный статус и вымогательство

      Назван мотив Центробанка для повышения ключевой ставки в России

      Делу о миллиардных хищениях у Минобороны России предрекли увеличение ущерба

      Бывшая жена рэпера Гуфа назвала худшую популярную бьюти-процедуру

      Россияне оценили важность поддержки здоровья от работодателя

      Экс-премьер Италии назвал лицемерной позицию властей по Украине

      Некоторых россиян предупредили об опасности кофе

      Танкист рассказал об эффективности «мангалов»

      Неудачи Андрея Губина в личной жизни объяснили

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше