Раскрыты новые подробности нападения вооруженного подростка на российскую школу

Shot: детектор не сработал на молоток напавшего на челябинскую школу подростка

Напавший на челябинскую школу подросток смог беспрепятственно пронести в нее молоток. Новые подробности происшествия раскрыл Telegram-канал Shot.

Вооруженный молотком ученик коррекционной школы напал на одноклассников 16 сентября.

По данным канала, на входе в учреждение установлен металлодетектор. Однако он не сработал на молоток в рюкзаке мальчика. Ученик пришел на первый урок и во время занятия начал наносить удары другим детям.

По данным Mash, одна из четверых пострадавших — 13-летняя девочка — находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Ранее на случившееся отреагировал губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Он сообщил, что взял ситуацию на личный контроль. Также глава региона задался вопросом, как подросток смог пронести молоток мимо поста охраны.