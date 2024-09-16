Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:56, 16 сентября 2024Россия

Раскрыты новые подробности нападения вооруженного подростка на российскую школу

Shot: детектор не сработал на молоток напавшего на челябинскую школу подростка

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

Напавший на челябинскую школу подросток смог беспрепятственно пронести в нее молоток. Новые подробности происшествия раскрыл Telegram-канал Shot.

Вооруженный молотком ученик коррекционной школы напал на одноклассников 16 сентября.

По данным канала, на входе в учреждение установлен металлодетектор. Однако он не сработал на молоток в рюкзаке мальчика. Ученик пришел на первый урок и во время занятия начал наносить удары другим детям.

По данным Mash, одна из четверых пострадавших — 13-летняя девочка — находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Ранее на случившееся отреагировал губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Он сообщил, что взял ситуацию на личный контроль. Также глава региона задался вопросом, как подросток смог пронести молоток мимо поста охраны.

Что думаешь? Оцени!
      Алан Босиков
      Обсудить
      Последние новости

      В российской школе ученик с молотком напал на одноклассников

      ФСБ выявила украинского диверсанта с двумя бомбами

      Работодателям посоветовали изменить подход к поиску сотрудников

      В Армении заявили о неготовности дружить со всеми против России

      Швейцария отказалась от проведения еще одной конференции по Украине

      В Кельне произошел взрыв

      Стало известно об операции больному раком Отару Кушанашвили

      Напавшего на российскую школу с молотком ученика забрали в психиатрическую клинику

      В России предупредили о возможном внезапном массированном ракетном ударе США

      Ученик описал момент нападения на школу в Челябинске

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше