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09:03, 16 сентября 2024Бывший СССР

Российские военные поразили тайный склад ВСУ в Киевской области

Лебедев: ВС России поразили живую силу и технику ВСУ на тайном складе у Обухова

Фото: РИА Новости

Российские военные поразили живую силу и технику Вооруженных сил Украины (ВСУ) на тайном складе, расположенном у Обухова в Киевской области республики. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, передает РИА Новости.

«В городе Обухов и рядом с ним три прилета. Есть хорошее поражение живой силы и техники на "тайном" складе», — рассказал он.

Лебедев также отметил, что Вооруженные силы России атаковали расположения украинской армии в Киевской и Черкасской областях страны. По его словам, удары попали по городам Васильков, Канев и Смела.

Кроме того, Лебедев рассказал, что российские военные поразили склады ВСУ под Киевом. Он отметил, что объект находился на железной дороге в городе Фастов.

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      Александр Курбатов
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