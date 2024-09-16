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08:59, 16 сентября 2024Бывший СССР

Российские военные нанесли удары по расположениям ВСУ в двух регионах Украины

Лебедев: ВС России атаковали расположения ВСУ в Киевской и Черкасской областях

Фото: РИА Новости

Российские военные атаковали расположения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Киевской и Черкасской областях страны. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, передает РИА Новости.

«В Васильков прилет по располаге (…) В Каневе располагу накрыли, вой стоит на полгорода», — сказал он. Кроме того, по его словам, Вооруженные силы (ВС) России нанесли удары по городу Смела в Черкасской области.

Ранее стало известно, что российские военные поразили склады ВСУ под Киевом. Как рассказал Лебедев, удары также были нанесены по Днепропетровской, Кировоградской, Житомирской, Хмельницкой и Винницкой областям Украины.

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      Александр Курбатов
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