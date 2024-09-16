Вооруженные силы России нанесли удар в пригороде Житомира, куда переместились военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) из-под Николаева. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, передает РИА Новости.
«Пригород Житомира, куда переместились бандеровцы из-под Николаева, получил два хороших удара», — сказал он.
Ранее Российские военные поразили тайный склад ВСУ у Обухова в Киевской области. В подполье сообщили о трех ударах по объекту.
Также Российские военные атаковали расположения ВСУ в Киевской и Черкасской областях страны. Комментируя один из ударов по Киевской области, Лебедев сообщил, что «вой стоит на полгорода».