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09:03, 16 сентября 2024Бывший СССР

Стало известно об ударе ВС России по пригороду Житомира

ВС России нанесли удар по пригороду Житомира, куда переместились военные ВСУ
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Вооруженные силы России нанесли удар в пригороде Житомира, куда переместились военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) из-под Николаева. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, передает РИА Новости.

«Пригород Житомира, куда переместились бандеровцы из-под Николаева, получил два хороших удара», — сказал он.

Ранее Российские военные поразили тайный склад ВСУ у Обухова в Киевской области. В подполье сообщили о трех ударах по объекту.

Также Российские военные атаковали расположения ВСУ в Киевской и Черкасской областях страны. Комментируя один из ударов по Киевской области, Лебедев сообщил, что «вой стоит на полгорода».

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      Илья Таксюр
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