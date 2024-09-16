Стало известно об ударе ВС России по пригороду Житомира

ВС России нанесли удар по пригороду Житомира, куда переместились военные ВСУ

Вооруженные силы России нанесли удар в пригороде Житомира, куда переместились военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) из-под Николаева. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, передает РИА Новости.

«Пригород Житомира, куда переместились бандеровцы из-под Николаева, получил два хороших удара», — сказал он.

Ранее Российские военные поразили тайный склад ВСУ у Обухова в Киевской области. В подполье сообщили о трех ударах по объекту.

Также Российские военные атаковали расположения ВСУ в Киевской и Черкасской областях страны. Комментируя один из ударов по Киевской области, Лебедев сообщил, что «вой стоит на полгорода».