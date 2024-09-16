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14:29, 16 сентября 2024Мир

Швеция захотела возглавить корпус НАТО в Финляндии

Reuters: Швеция планирует возглавить контингент сил НАТО в Финляндии

Фото: Leon Neal / Getty Images

Швеция планирует возглавить контингент сил НАТО в Финляндии, сообщил министр обороны королевства Пол Йонсон. Его цитирует Reuters.

«Шведское правительство стремится взять на себя роль координирующей страны в организации передовых сухопутных войск в Финляндии», — сказал глава оборонного ведомства.

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Йонсон отметил, что на роль координатора финского корпуса НАТО пока не назначена ни одна страна, но этот вопрос в обязательном порядке будет решаться коллективно между членами Североатлантического альянса.

Ранее финский телеканал MTV3 сообщил, что Швеция возглавит командование базой НАТО в Лапландии на севере Финляндии. Стокгольм будет нести ответственность за руководство базой и управление войсками, указал источник.

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      Глеб Бажуткин
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