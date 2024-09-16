Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
ХК Сочи
0:0
1-й период
live
Торпедо
Фонбет Чемпионат КХЛ
Лацио
Сегодня
21:45 (Мск)
Верона
Италия — Серия А|4-й тур
Салават Юлаев
Завтра
17:00 (Мск)
Авангард
Фонбет Чемпионат КХЛ
ЦСКА
Завтра
19:30 (Мск)
Динамо М
Фонбет Чемпионат КХЛ
19:29, 16 сентября 2024Спорт

Стало известно о полученной Овечкиным травме на тренировке

The Hockey News: Александр Овечкин получил травму на тренировке

Фото: Tom Brenner / АР

Российский форвард «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин получил травму на тренировке. Об этом стало известно The Hockey News.

Инцидент произошел в понедельник, 16 сентября. Овечкин успел завершить растяжку, приступил к выполнению первого упражнения, но резко закончил его из-за дискомфорта. После этого россиянин покинул площадку, подробности травмы не сообщаются.

Ранее нападающий череповецкой «Северстали» Алексей Кручинин высказался о любви Овечкина к пиву. «Если его габариты не мешают двигаться на поле, то какие вообще вопросы?» — отметил он.

38-летний Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года, на протяжении всей заокеанской карьеры он играет за «Вашингтон». В 2018 году форвард вместе с командой стал обладателем Кубка Стэнли.

Что думаешь? Оцени!
      Алексей Гусев
      Обсудить
      Последние новости

      «Где тела?» Вдова бойца Гудвина, в гибели которого разбирается Генштаб, вышла на связь. Она находится под охраной

      Любителей косметики с ретинолом предупредили об опасном побочном эффекте

      Волочкова решила судиться из-за пенсии

      Раскрыта доля россиян с накоплениями

      Стало известно о полученной Овечкиным травме на тренировке

      Зеленский подтвердил экспортные ограничения Китая на поставки дронов Украине

      Российским мужчинам назвали самый модный цвет волос

      Останки пропавших 48 лет назад пенсионеров случайно нашли на дне реки

      В российском городе посетитель караоке-ресторана устроил стрельбу из-за потерянного кольца

      Трамп назвал причину второго покушения на него

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше