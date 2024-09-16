Стало известно о полученной Овечкиным травме на тренировке

The Hockey News: Александр Овечкин получил травму на тренировке

Российский форвард «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин получил травму на тренировке. Об этом стало известно The Hockey News.

Инцидент произошел в понедельник, 16 сентября. Овечкин успел завершить растяжку, приступил к выполнению первого упражнения, но резко закончил его из-за дискомфорта. После этого россиянин покинул площадку, подробности травмы не сообщаются.

Ранее нападающий череповецкой «Северстали» Алексей Кручинин высказался о любви Овечкина к пиву. «Если его габариты не мешают двигаться на поле, то какие вообще вопросы?» — отметил он.

38-летний Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года, на протяжении всей заокеанской карьеры он играет за «Вашингтон». В 2018 году форвард вместе с командой стал обладателем Кубка Стэнли.