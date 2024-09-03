Нападающий «Северстали» высказался о любви Овечкина к пиву

Хоккеист Кручинин о любви Овечкина к пиву: это мы все себе позволяем

Нападающий череповецкой «Северстали» Алексей Кручинин высказался о любви Александра Овечкина к пиву. Слова хоккеиста приводит Vseprosport.ru.

«Ну, это мы все себе позволяем. Если Овечкину его габариты не мешают двигаться на поле, то какие вообще вопросы?» — заявил Кручинин. 33-летний хоккеист добавил, что нынешнее молодое поколение игроков гораздо реже употребляет алкоголь, чем взрослые хоккеисты.

Также Кручинин рассказал о совместных тренировках в Турции с представителями других видов спорта. «Самый зверь — лыжник Саша Легков. Просили его сделать тренировку, так мы чуть не умерли после одного занятия на пресс. Лыжники — кони», — отметил хоккеист.

Кручинин подписал контракт с «Северсталью» в 2024 году. Ранее он играл за нижегородское «Торпедо», новосибирскую «Сибирь», китайский «Куньлунь», уфимский «Салават Юлаев» и другие клубы Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).