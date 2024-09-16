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22:34, 16 сентября 2024Россия

В Москве самокатчика оштрафовали на 100 тысяч рублей

«МТС Юрент» оштрафовал самокатчика в Москве на 100 тысяч рублей за езду вдвоем

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Кикшеринговый сервис «МТС Юрент» оштрафовал самокатчика в Москве за езду вдвоем. Об этом сообщает ТАСС.

Штраф составил 100 тысяч рублей. Средства были списаны с банковской карты пользователя.

Вычислить нарушителя удалось благодаря обращению в поддержку «МТС Юрент» от одного из консультантов безопасности сервиса.

14 сентября сервис «Яндекс go» оштрафовал пользователя на 100 тысяч рублей за передачу электросамоката детям. Очевидец сфотографировал нарушение и передал информацию в службу поддержки сервиса. Установить нарушителя удалось по примерному времени и номеру на самокате.

С предложением увеличить штрафы в Москве за езду на самокате вдвоем и передачу руля детям в августе выступили в столичном Дептрансе. Ведомство отправило сервисам аренды самокатов письмо, в котором предложил значительно повысить размер взыскания.

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      Марина Совина
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