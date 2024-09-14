Россиянина оштрафовали на 100 тысяч рублей за передачу самоката детям

«Яндекс Go» оштрафовал пользователя на 100 тысяч руб за передачу самоката детям

Кикшеринговый сервис «Яндекс go» оштрафовал пользователя на 100 тысяч рублей за передачу электросамоката детям. Компания подтвердила это в комментарии ТАСС.

Подтверждаем факт выписанного штрафа", - сообщили в пресс-службе сервиса. По правилам «Яндекс go», использовать самокаты компании можно только с 18 лет.

Информацию о штрафе опубликовала Baza. Очевидец сфотографировал нарушение и передал информацию в службу поддержки сервиса. Вычислить нарушителя удалось по примерному времени и номеру на самокате.

С предложением увеличить штрафы в Москве за езду на самокате вдвоем и передачу руля детям в августе выступили в столичном Дептрансе. Ведомство отправило сервисам аренды самокатов письмо, в котором предложил повысить размер взыскания до 100 тысяч рублей. «Такие штрафы уже действуют в отношении пользователей каршеринга. Не устаем повторять: поездки с детьми на электросамокате недопустимы», — пояснили городские власти.