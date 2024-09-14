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01:51, 14 сентября 2024Россия

Россиянина оштрафовали на 100 тысяч рублей за передачу самоката детям

«Яндекс Go» оштрафовал пользователя на 100 тысяч руб за передачу самоката детям

Фото: Владимир Вяткин / РИА Новости

Кикшеринговый сервис «Яндекс go» оштрафовал пользователя на 100 тысяч рублей за передачу электросамоката детям. Компания подтвердила это в комментарии ТАСС.

Подтверждаем факт выписанного штрафа", - сообщили в пресс-службе сервиса. По правилам «Яндекс go», использовать самокаты компании можно только с 18 лет.

Информацию о штрафе опубликовала Baza. Очевидец сфотографировал нарушение и передал информацию в службу поддержки сервиса. Вычислить нарушителя удалось по примерному времени и номеру на самокате.

С предложением увеличить штрафы в Москве за езду на самокате вдвоем и передачу руля детям в августе выступили в столичном Дептрансе. Ведомство отправило сервисам аренды самокатов письмо, в котором предложил повысить размер взыскания до 100 тысяч рублей. «Такие штрафы уже действуют в отношении пользователей каршеринга. Не устаем повторять: поездки с детьми на электросамокате недопустимы», — пояснили городские власти.

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      Марина Совина
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