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11:10, 16 сентября 2024Спорт

В РФС оценили отсутствие флага России под фото Миранчука в США

В РФС назвали отсутствие флага России под фото Миранчука в «Атланте» глупостью

Фото: Fabio Ferrari / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов оценил отсутствие флага России под фотографией полузащитника Алексея Миранчука в заявке американского клуба «Атланта Юнайтед». Его слова приводит РИА Новости.

Митрофанов назвал поступок проявлением неуважения к футболисту и глупостью. «Закрасьте тогда вообще игрока и покажите, что играете вдесятером», — заявил представитель РФС.

1 сентября «Атланта Юнайтед» в социальной сети X разместила схему стартового состава команды. В публикации флаги стран под фото присутствовали у каждого игрока, кроме Миранчука.

О трансфере Миранчука в «Атланту» было объявлено 30 июля. Соглашение рассчитано до конца 2027 года с опцией продления еще на один год.

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      Анастасия Борисова
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