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10:02, 16 сентября 2024Наука и техника

В России предупредили о возможном внезапном массированном ракетном ударе США

Болтенков: США могут нанести внезапный массированный ракетный удар по России

Фото: Inquam Photos / Octav Ganea / Reuters

Развернутые в Японии подразделения многодоменной оперативной группы США могут использоваться для нанесения внезапного массированного ракетного удара для прорыва укрепленной обороны России, Китая или КНДР. Об этом на страницах газеты «Известия» предупредил военный эксперт Дмитрий Болтенков.

Специалист заметил, что многодоменная оперативная группа состоит из батальонов разведки, информации, радиоэлектронной борьбы, кибер- и космических операций. Ударной силой нового подразделения выступают батареи ракетного комплекса Himars, перспективного гиперзвукового оружия Long-Range Hypersonic Weapon (LRHW) — Dark Eagle — и ракетного комплекса Typhon.

Болтенков заметил, что американская сторона получает подразделение, способное в кратчайшие сроки выполнять поставленные задачи одновременно в пяти средах. Дальность применения ударных средств при этом варьируется от 300 до 3000 километров.

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Эксперт уверен, что российской стороне в ответ на действия США необходимо проводить регулярное наблюдение за действиями американских групп, а также усиливать собственные береговые ракетные войска.

В мае Болтенков на страницах газеты написал, что российский ядерный автономный необитаемый подводный аппарат «Посейдон» является настоящим «оружием Судного дня», способным достичь США.

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      Иван Потапов
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