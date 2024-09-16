Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:35, 16 сентября 2024Россия

Вдова переведенного в штурмовики разведчика Гудвина высказалась о ситуации с мужем

Вдова разведчика Гудвина Ежик заявила, что тот числится пропавшим без вести

Кадр: Telegram-канал «СОЛДАТСКАЯ ПРАВДА»

Вдова переведенного в штурмовики разведчика Гудвина (Дмитрий Лысаковский) с позывным Ежик заявила, что до сих пор ничего не знает о телах мужа и бойца Эрнеста (Сергей Грицай), а официально они числятся пропавшими. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Ежик сообщила, что она «не может добиться информации» о телах бойцов, однако не уточнила, куда именно направляла запросы. «Статус наших мужчин сейчас — без вести пропавшие», — высказалась о ситуации с мужем Ежик. Кроме того, к записи вдова Гудвина прикрепила прижизненную фотографию, на которой тот запечатлен у стелы в Авдеевке.

Ранее министр обороны России Андрей Белоусов дал поручение разобраться в ситуации с Гудвином и Эрнестом.

Гудвин и Эрнест служили в 87-м отдельном стрелковом полку Южного военного округа и занимались разведкой с применением беспилотников. В сентября они заявили о конфликте с командованием и криминальной составляющей в действиях начальства и рассказали, что из БПЛА-разведчиков их перевели в штурмовики. В видеообращении военные добавили, что на штурм их отправили «в один конец». Со штурма бойцы не вернулись.

Что думаешь? Оцени!
      Марк Леонов
      Обсудить
      Последние новости

      Путин увеличил штатную численность Вооруженных сил. Российская армия станет второй в мире по количеству военных

      Валуев одной фразой ответил журналисту из США на слова о деградации российского спорта

      Стилист Рогов назвал модными надетые поверх обуви колготки

      Редкую «бабочку-колибри» заметили в российском регионе

      На Украине выступили против создания контактной группы по урегулированию конфликта

      Французские охотники на уток подверглись нападению толпы мигрантов с мачете и арматурой

      Российские школьники на видео по очереди давали пощечины однокласснику из-за курения

      В Госдуме связали нападение на школу в Челябинске с действиями противников России

      В Госдуме представили Киркорова на фронте и ужаснулись

      Пассажир во время полета заявил о падении самолета и попытался задушить стюардессу

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше