Вдова переведенного в штурмовики разведчика Гудвина высказалась о ситуации с мужем

Вдова разведчика Гудвина Ежик заявила, что тот числится пропавшим без вести

Вдова переведенного в штурмовики разведчика Гудвина (Дмитрий Лысаковский) с позывным Ежик заявила, что до сих пор ничего не знает о телах мужа и бойца Эрнеста (Сергей Грицай), а официально они числятся пропавшими. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Ежик сообщила, что она «не может добиться информации» о телах бойцов, однако не уточнила, куда именно направляла запросы. «Статус наших мужчин сейчас — без вести пропавшие», — высказалась о ситуации с мужем Ежик. Кроме того, к записи вдова Гудвина прикрепила прижизненную фотографию, на которой тот запечатлен у стелы в Авдеевке.

Ранее министр обороны России Андрей Белоусов дал поручение разобраться в ситуации с Гудвином и Эрнестом.

Гудвин и Эрнест служили в 87-м отдельном стрелковом полку Южного военного округа и занимались разведкой с применением беспилотников. В сентября они заявили о конфликте с командованием и криминальной составляющей в действиях начальства и рассказали, что из БПЛА-разведчиков их перевели в штурмовики. В видеообращении военные добавили, что на штурм их отправили «в один конец». Со штурма бойцы не вернулись.