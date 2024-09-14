Бывший главный воздушный разведчик ДНР Гудвин погиб после перевода в штурмовики. Он воевал на Донбассе с 2014 года

Экс-глава воздушной разведки ДНР Лысаковский погиб на СВО

Бывший глава подразделения воздушной разведки Донецкой народной республики (ДНР) Дмитрий Лысаковский с позывным Гудвин погиб в зоне проведения спецоперации (СВО) на Украине после перевода в штурмовики. Об этом сообщил автор Telegram-канала «ПриZрак Новороссии» Владимир Грубник.

«Им был [дан] приказ, они пошли его выполнять. Как воины. Даже понимая истиную подоплеку "приказа". Пока мы пытались решить вопрос перевода через армейскую бюрократию, без скандалов и огласки, — через 4 дня — оба двухсотые (погибшие военнослужащие, — прим. «Ленты.ру»). Переводить некого. Эрнест и Гудвин были людьми чести и долга», — написал он.

Грубник также опубликовал кадры переписки с Лысаковским с передовой, на которых тот утверждает, что его «отправили в один конец». По словам разведчика, в его группе нет снабжения и карт минных полей, а боеспособных — не более 12 человек.

Лысаковский стоял у истоков создания подразделений БПЛА

Дмитрий Лысаковский уехал на Донбасс весной 2014 года. Он занимался сбором финансовой помощи и организацией доставок гуманитарных грузов в регион. С октября того же года стал участником боевых действий. Впоследствии возглавил подразделение воздушной разведки. Стоял у истоков создания подразделений беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Лысаковский был фигурантом уголовного дела о попытке рейдерского захвата здания на Гоголевском бульваре. По данным СМИ, в 2007 году здание приобрела компания «Эквисман Холдингс Лимитед» за 1,4 миллиона долларов. В 2010-м его прежний владелец — офшорная фирма с Сейшельских островов «Аквамарин ЛТД» — подал иск в Арбитражный суд о признании сделки недействительной и возврате права собственности. После здание было продано офшорной фирме «Делимар Корпорейшн ЛТД», руководство которой представлял юрист Лысаковский, тогда носивший фамилию Коцубанов.

В январе 2019 года Пресненский суд Москвы осудил его по обвинению в мошенничестве на шесть лет лишения свободы. С учетом времени, проведенного в СИЗО, его освободили в зале суда.

БПЛА сочли перевернувшим представление о войне фактором

Заместитель министра обороны России генерал-полковник Александр Фомин заявил, что спецоперация на Украине перевернула представление о войне. «Еще несколько лет назад трудно было себе представить нынешние масштабы применения беспилотных летательных аппаратов и других беспилотных систем, роль систем разведки, связи, радиоэлектронной борьбы и подавления», — указал он.

Командир подразделения БАРС-23 «Орел» Вооруженных сил России Алексей Сосонный также подтвердил, что характер боевых действий в зоне проведения СВО сильно изменился за последние два года благодаря применению БПЛА. «Если в начале в нашем подразделении было только два дрона, то сейчас с обеих сторон есть разные виды БПЛА: и FPV, и "коптеры" со сбросами, и "крылья" для разведки», — приводятся в публикации слова военного. Он добавил, что на фронте также начали появляться наземные беспилотники, которые позволяют эффективно эвакуировать раненых во время штурмовых операций.