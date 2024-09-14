Глава Минобороны России Андрей Белоусов поручил своему заместителю, начальнику Главного военно-политического управления Вооруженных Сил (ВС) РФ генерал-полковнику Виктору Горемыкину и начальнику Генштаба ВС РФ генералу армии Валерию Герасимову совместно с ФСБ разобраться в ситуации, связанной с информацией о гибели двух российских бойцов с позывными «Эрнест» и «Гудвин», которые служили в 87-м отдельном стрелковом полке Южного военного округа (ЮВО). Об этом сообщили в Telegram-канале оборонного ведомства.
В Минобороны поручили разобраться с делом о гибели двух бойцов 87-го стрелкового полка ЮВО
Белоусов поручил разобраться с делом о гибели бойцов с позывными Эрнест и Гудвин