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20:18, 14 сентября 2024Россия

В Минобороны поручили разобраться с делом о гибели двух бойцов 87-го стрелкового полка ЮВО

Белоусов поручил разобраться с делом о гибели бойцов с позывными Эрнест и Гудвин
Андрей Белоусов

Андрей Белоусов. Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Глава Минобороны России Андрей Белоусов поручил своему заместителю, начальнику Главного военно-политического управления Вооруженных Сил (ВС) РФ генерал-полковнику Виктору Горемыкину и начальнику Генштаба ВС РФ генералу армии Валерию Герасимову совместно с ФСБ разобраться в ситуации, связанной с информацией о гибели двух российских бойцов с позывными «Эрнест» и «Гудвин», которые служили в 87-м отдельном стрелковом полке Южного военного округа (ЮВО). Об этом сообщили в Telegram-канале оборонного ведомства.

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      Наталья Анисеева
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