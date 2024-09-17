Агент Джикии заявил о невозможности для игрока уехать в зарубежные клубы из-за паспорта

Агент Джикии: зарубежным клубам российские игроки неинтересны из паспорта

Агент Георгия Джикии Вадим Шпинев заявил о невозможности для игрока уехать в зарубежные клубы из-за российского паспорта. Его слова приводит Metaratings.

«Есть у Джикии русский паспорт, а будь грузинский — все было бы по-другому. Как минимум могли бы поехать в Эмираты. А как видят, что человек русский, то сразу причисляют ко второму сорту», — отметил агент.

Ранее голову Джикии прифотошопили к телу игрока «Химок». Это было связано с тем, что переход 30-летнего защитника в подмосковную команду оформлялся в последний день трансферного окна.

По окончании сезона-2023/2024 Джикия покинул «Спартак» и какое-то время оставался без нового клуба. Защитник играл за красно-белых с 2016 года. Всего в составе москвичей Джикия провел 214 матчей. Он выиграл с клубом чемпионат России, а также Кубок и Суперкубок страны.