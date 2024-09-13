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10:32, 13 сентября 2024Спорт

Голову Джикии прифотошопили к телу игрока «Химок»

Голову новичка «Химок» Джикии прифотошопили к телу Анджелковича на сайте РПЛ
Георгий Джикия

Георгий Джикия. Фото: Stupnikov Alexander / Globallookpress.com

Новичок «Химок» Георгий Джикия появился в составе команды на сайте Российской премьер-лиги (РПЛ).

Фотография на карточке игрока оказалась ненастоящей — голову Джикии прифотошопили к телу другого защитника команды Неманьи Анджелковича. Предположительно, это связано с тем, что переход футболиста и его заявка на сезон оформлялись в последний день трансферного окна.

По окончании сезона-2023/2024 Джикия покинул «Спартак». Защитник играл за красно-белых в 2016 году. Всего в составе москвичей Джикия провел 214 матчей. Вместе с клубом он выиграл чемпионат России, а также Кубок и Суперкубок страны.

Ранее Джикия высказался об уходе из «Спартака». «Если бы было хоть какое-то предложение, я бы точно остался в клубе. Не было никакой истории про финансы», — отметил он.

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      Андрей Стрельцов
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