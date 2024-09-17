Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
08:44, 17 сентября 2024Силовые структуры

Дело наемника из Белоруссии передали в суд ДНР

В ДНР будут заочно судить наемника из Белоруссии Дюрбейко

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Донецкой народной республике (ДНР) будут заочно судить 28-летнего гражданина Белоруссии Яна Дюрбейко по делу о наемничестве. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Генпрокуратуре России.

По версии следствия, Дюрбейко участвовал в боевых действиях на стороне Украины с февраля по июль 2022 года. За это он получил вознаграждение эквивалентом более 300 тысяч рублей. Мужчине грозит лишение свободы от семи до 15 лет. Сам он объявлен в международный розыск и заочно арестован. Уголовное дело рассмотрит Верховный суд ДНР.

Ранее сообщалось, что донецкая прокуратура передала в суд дела в отношении наемников из Грузии и США.

Что думаешь? Оцени!
      Илона Палей
      Обсудить
      Последние новости

      Россиянам рассказали, с какой суммы нужно платить налог на вклад. Сколько вкладчиков попадет под сбор?

      Мужчина раскрыл измену возлюбленной благодаря одной случайности

      Раскрыта сумма вознаграждения экс-адвокату Пашаеву от Блиновского

      Жителей ряда регионов России предупредили о резком похолодании

      В США испытали самоходный миномет NEMO

      Американец побывал в России и удивился одной особенности жизни русских

      Минздрав привел новые данные о состоянии пострадавших при нападении на школу в Челябинске

      Верховный суд отказался рассматривать жалобу Максима Галкина

      В США заявили о превращении Трампа в мишень

      В Сирии раскрыли действия ВСУ по подготовке местных террористов для войны с Россией

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше