Дело наемника из Белоруссии передали в суд ДНР

В ДНР будут заочно судить наемника из Белоруссии Дюрбейко

В Донецкой народной республике (ДНР) будут заочно судить 28-летнего гражданина Белоруссии Яна Дюрбейко по делу о наемничестве. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Генпрокуратуре России.

По версии следствия, Дюрбейко участвовал в боевых действиях на стороне Украины с февраля по июль 2022 года. За это он получил вознаграждение эквивалентом более 300 тысяч рублей. Мужчине грозит лишение свободы от семи до 15 лет. Сам он объявлен в международный розыск и заочно арестован. Уголовное дело рассмотрит Верховный суд ДНР.

Ранее сообщалось, что донецкая прокуратура передала в суд дела в отношении наемников из Грузии и США.