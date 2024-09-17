Детский омбудсмен раскрыла состояние пострадавших при нападении на школу в Челябинске

Львова-Белова: двух раненных в Челябинске детей доставят в федеральную клинику

Двух детей, которые пострадали при нападении 13-летнего подростка на школу №68 в Челябинске, перевезут в федеральную клинику, они находятся в тяжелом состоянии. Об этом заявила уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова, ее цитирует РИА Новости.

«В настоящий момент двое детей в тяжелом состоянии, провели им операции… Двоих повезем в федеральную клинику», — рассказала омбудсмен.

По ее словам, один ребенок находится в больнице в состоянии средней степени тяжести и находится в Челябинске, так как его родители пока не соглашаются на траснпортировку.

Ранее региональный Минздрав отчитывался, что двое детей остаются в реанимации после нападения подростка на школу. Их состояние, предварительно, врачи оценивают как стабильное, получившие ранения школьники находятся в сознании.

Утром в понедельник, 16 сентября, подросток с молотком напал на детей и педагогов в школе №68. Согласно последним данным, пострадали четверо детей и один взрослый. По рассказу одного из учеников, нападение произошло на первом этаже после первого урока — в этот момент детей закрыли в классах в целях безопасности.