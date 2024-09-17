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09:27, 17 сентября 2024Спорт

Дзюба заявил о готовности сыграть за сборную России в нетрезвом виде

Форвард Артем Дзюба заявил о готовности сыграть за сборную России нетрезвым

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

36-летний форвард Артем Дзюба заявил о готовности сыграть за сборную России в нетрезвом виде. Его цитируют «Известия».

«Могу ли я еще сыграть за сборную? Против Вьетнама, Кубы, кого там еще...Гватемалы, Камбоджи — вообще легко! Могу даже нетрезвым выйти, в принципе», — заявил Дзюба.

Ранее нападающий подписал контракт с дебютантом Российской премьер-лиги тольяттинским «Акроном». Срок действия соглашения рассчитан до конца сезона-2024/2025.

Дзюба — четырехкратный чемпион России, двукратный обладатель Кубка и четырехкратный победитель Суперкубка страны. Все награды, за исключением одного Кубка за «Ростов», он завоевал с «Зенитом». В 2018 году вместе со сборной России нападающий дошел до четвертьфинала домашнего чемпионата мира.

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      Илья Костин
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