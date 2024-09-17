Олимпийский чемпион Евгений Кафельников заявил о деградации тенниса в России

Олимпийский чемпион Евгений Кафельников заявил о деградации российского тенниса. Его слова приводит Sport 24.

«Теннис пострадал, потому что нет командных соревнований как для мужчин, так и для женщин. В других видах спорта вообще идет полное снижение вниз! И причины те же самые», — заявил Кафельников.

Ранее победитель двух турниров «Большого шлема» высказывался относительно россиян, которые выступали на Олимпиаде в Париже под нейтральным флагом. «В отличие от некоторых отечественных руководителей, я не считаю их "бомжами", "предателями" и "командой иноагентов". Участвовать в Играх нужно при любой возможности», — отметил бывший теннисист.

В конце февраля 2022 года большинство спортивных организаций отстранили сборные России по рекомендации МОК. Российским спортсменам можно принимать участие в различных соревнованиях без демонстрации национальных символов.