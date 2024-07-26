Кафельников раскрыл отношение к выступающим на Олимпиаде-2024 россиянам

Евгений Кафельников призвал поддержать выступающих на Олимпиаде-2024 россиян

Бывший российский теннисист Евгений Кафельников раскрыл отношение к соотечественникам, которые выступят на летних Олимпийских играх 2024 года в Париже. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

По словам экс-спортсмена, атлетами нужно гордиться. «В отличие от некоторых отечественных руководителей, я не считаю "бомжами", "предателями" и "командой иноагентов" тех, кто едет в Париж в нейтральном статусе. Им необходима поддержка. Давайте за них болеть!» — призвал Кафельников.

Бывший теннисист добавил, что участвовать в Играх нужно при любой возможности. «Олимпиада — вершина карьеры спортсмена. Главный старт четырехлетия. Многие всю жизнь вкалывают ради шанса туда попасть», — добавил Кафельников.

Россиянин выиграл два турнира «Большого шлема» в одиночном разряде и четыре — в парном. Он также является победителем Олимпиады-2000 в одиночке.

Церемония открытия ОИ-2024 пройдет 26 июля, соревнования завершатся 11 августа. Россияне допущены до Игр в нейтральном статусе, в Париже выступят 15 российских спортсменов.