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17:55, 17 сентября 2024Экономика

В Центробанке оценили возможность переохлаждения экономики

Зампред ЦБ Заботкин назвал маловероятным переохлаждение экономики в 2025 году

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Сценарий переохлаждения экономики в 2025 году, о котором в своем прогнозе предупредило Минэкономразвития, маловероятен. Таким образом опасность на сессии форума Сapital Markets оценил зампред Банка России Алексей Заботкин, передает РБК.

По его словам, нельзя называть переохлаждением ситуацию, когда рост составляет порядка двух процентов, а инфляция — 3,7 процента. Напротив, это стало бы мягкой посадкой, возвращением к устойчивому сбалансированному росту.

Консервативный прогноз министерства подразумевает возможность одновременной реализации сразу нескольких рисков — это замедление мировой экономики, усиление западных санкций, сохранение негативных демографических факторов, а также дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики от текущих уровней.

Главной опасностью называется состояние мировой экономики. Проблемы в ней приведут к падению спроса и цен на традиционные товары российского экспорта, в первую очередь на нефть и газ. Сокращение доходов бюджета усилит проблемы и в других отраслях.

По оценкам аналитиков, на этот раз консервативный сценарий ведомства выглядит реалистичным и соответствующим тенденциям. Сокращение импорта продолжается, потому что решения с расчетами пока нет, а цены на нефть снижаются вместе с пересмотром прогнозов крупнейших банков.

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      Платон Щукин
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