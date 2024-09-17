Экономист разъяснил работу налога на вклады в России

Экономист Беляев: для налога на вклады учитываются доходы с каждого из них

Россияне с совокупным доходом по всем вкладам в банках меньше 150 тысяч рублей свободны от нового налога. Об этом сообщил кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев. В беседе с «Лентой.ру» он описал, как работает механизм вычитания налога на доходы по вкладам.

Ранее россиянам начали приходить уведомления от Федеральной налоговой службы (ФНС) о начисленном налоге на процентные доходы по вкладам за 2023 год. Согласно документам, если доходы клиента по всем имеющимся банковским вкладам за отчетный период не превысили 150 тысяч рублей, новый налог платить не нужно.

Беляев пояснил, что новый налог касается исключительно тех, у кого доход с вкладов выше 150 тысяч рублей. А высчитывается он не с самих депозитов, а с прибыли, которую человек получает, подчеркнул экономист.

«То есть учитывается доход со всех вкладов во всех банках. Из него вычитается 150 тысяч рублей, и с остатка только уплачивается налог в размере 13 процентов. Если у вас свыше 5 миллионов доход по вашим вкладам, то там уже будет 15 процентов, но это надо, представляете, какой иметь вклад, чтобы иметь 5 миллионов только одного дохода», — поделился аналитик.

Он добавил, что граждане должны будут оплатить налоговый вычет с дохода по вкладам за 2023 год до 1 декабря 2024 года.

Ранее «Известия» подсчитали, что под налог с процентов по вкладам должны подпадать доходы от них свыше 190 тысяч. Эта сумма образовалась из-за повышения ставки Центрального банка с 18 до 19 процентов.

До этого стало известно, что по итогам первых пяти месяцев 2024 года суммарный объем поступлений в российский бюджет от налога на доходы физических лиц (НДФЛ) увеличились на 35 процентов в сравнении с тем же периодом 2023-го и достигли уровня в 2,6 триллиона рублей.

