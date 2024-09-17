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14:35, 17 сентября 2024Россия

Названы последствия попадания ВСУ в «огневой мешок» в Курской области

Дандыкин назвал безвыходной ситуацию попадания ВСУ в «огневой мешок» под Курском

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин рассказал о последствиях попадания Вооруженных сил Украины (ВСУ) в «огневой мешок» в Курской области. В беседе с «Лентой.ру» сложившуюся для украинских военных ситуацию под Курском Дандыкин назвал безвыходной.

Ранее командир одного из подразделений 155-й гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота России, действующей в составе российской группировки войск «Север» рассказал, что при вторжении в Курскую область часть солдат ВСУ попала в окружение. Военный объяснил, что украинские войска, рассчитывая на блицкриг, перебросили резервы в регион, однако потерпели неудачу. По словам собеседника агентства, в ходе контрнаступления российских военных ВСУ оказались в «огневом мешке» и до сих пор в нем находятся.

«Огневой мешок — это ситуация окружения, из которого нельзя выйти, а по месту, где военные окружены, бьют все виды вооружений. Они, конечно, могут укрыться, но обычно площадь окружения ограничена. Поэтому тут либо сдаваться, либо уничтожаться», — объяснил Дандыкин.

В Курской области с 6 августа идут бои с украинскими войсками.10 сентября стало известно, что Россия начала масштабное контрнаступление в Курской области. По последним данным, в регионе освободили десять населенных пунктов.

Сообщалось, что в ближайшее время российские войска намерены отрезать части основной линии ВСУ — от Коренева до Суджи — от снабжения.

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