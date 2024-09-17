МИД Ирана назвал взрывы пейджеров в Ливане терактом

МИД Ирана: взрыв пейджеров в Ливане является террористическим актом

Официальный представитель МИД Ирана Насер Канани назвал взрывы пейджеров в Ливане террористическим актом и массовым убийством. Его заявление опубликовано в Telegram-канале внешнеполитического ведомства.

По его словам, Израиль представляет угрозу для региональной и международной безопасности. Представитель МИД Иран призвал международное сообщество «действовать быстро, чтобы противостоять бесчинствам» израильских властей.

Ранее стало известно, что в результате взрыва пейджера также пострадал посол Ирана в Ливане Моджтаба Амани. По последним данным, посол был переведен в одну из больниц Бейрута, поскольку он получил легкие ранения.

Палестинское движение ХАМАС заявило, что возлагает ответственность за взрывы пейджеров в Ливане на Израиль. Телеканал Al Jazeera со ссылкой на источник в службе безопасности Ливана проинформировал, что израильским военным удалось взломать пейджеры, которыми пользуется «Хезболла», и вызвать их детонацию.