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23:50, 17 сентября 2024Мир

МИД Ирана назвал взрывы пейджеров в Ливане терактом

МИД Ирана: взрыв пейджеров в Ливане является террористическим актом
СюжетВзрывы в Иране

Фото: Akbar Nemati / Unsplash

Официальный представитель МИД Ирана Насер Канани назвал взрывы пейджеров в Ливане террористическим актом и массовым убийством. Его заявление опубликовано в Telegram-канале внешнеполитического ведомства.

По его словам, Израиль представляет угрозу для региональной и международной безопасности. Представитель МИД Иран призвал международное сообщество «действовать быстро, чтобы противостоять бесчинствам» израильских властей.

Ранее стало известно, что в результате взрыва пейджера также пострадал посол Ирана в Ливане Моджтаба Амани. По последним данным, посол был переведен в одну из больниц Бейрута, поскольку он получил легкие ранения.

Палестинское движение ХАМАС заявило, что возлагает ответственность за взрывы пейджеров в Ливане на Израиль. Телеканал Al Jazeera со ссылкой на источник в службе безопасности Ливана проинформировал, что израильским военным удалось взломать пейджеры, которыми пользуется «Хезболла», и вызвать их детонацию.

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      Марина Совина
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