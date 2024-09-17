Неизвестные взломали кабинет председателя московского суда

В Москве неизвестные взломали кабинет председателя Солнцевского районного суда Артема Матеты. Об этом сообщает ТАСС.
Инцидент произошел 14 июля. Злоумышленники также взломали дверь кабинета его помощника, а после этого удалили записи с камер видеонаблюдения. Адвокат фигуранта Андрей Аверин заявил, что о случившемся рассказал один из сотрудников и дал объяснения в письменном виде.
1 июля сообщалось, что сотрудники ФСБ задержали Матету при получении около 40 тысяч долларов в качестве взятки. 17 сентября стало известно, что следствие подозревает Матету в хищении у бизнесмена почти 25 миллионов рублей, 700 тысяч евро и попытке похитить еще 80 тысяч долларов. Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) дала согласие на возбуждение уголовного дела в отношении председателя.