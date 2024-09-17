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19:10, 17 сентября 2024Бывший СССР

Появились подробности расследования гибели Гудвина

Военкор Коц: Гудвин погиб во время ночлега из-за атаки беспилотника

Кадр: Telegram-канал «СОЛДАТСКАЯ ПРАВДА»

Появились подробности расследования обстоятельств гибели Дмитрия Лысаковского с позывным Гудвин и Сергея Грицая с позывным Эрнест. О них в своем Telegram-канале рассказал военный корреспондент Александр Коц со ссылкой на анонимный источник, знакомый с ходом проверки.

По словам собеседника военкора, 87-й полк, в котором служили Гудвин и Эрнест, не участвовал в штурмах и удерживал уже занятые Российской армией территории. Он также заявил, что военнослужащие погибли, когда 12 сентября ушли с позиций на ночлег в частный дом, который впоследствии попал под атаку украинского беспилотника «Баба Яга». Кроме того, по данным проверки, Гудвин и Эрнест в это время переписывались с кем-то через гаджеты.

«Около 22-х часов в результате сброса на дом с украинского БПЛА "Баба Яга" противотанковой мины ТМ-62 несколько военнослужащих, включая Эрнеста, погибли. Другие получили ранения. Гудвина пока обнаружить не удалось. Он числится пропавшим без вести», — приводит слова своего источника Коц. Он заметил, в этот день бойцы выполняли задание по закреплению в районе Лесовки.

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Отмечается, что в полку, где служили мужчины, не было оснащенных артиллерией подразделений, в интересах которых необходимо вести воздушную разведку с помощью БПЛА большой дальности, и соответствующих задач перед ними не ставилось.

Кроме того, собеседник военкора отметил, что в последние месяцы Гудвин и Эрнест «редко появлялись в расположении своего подразделения, проживали в частном секторе, мероприятия боевой подготовки и слаживания по различным причинам пропускали». Утверждается, что они объясняли это проведением испытаний БПЛА нового типа, однако в этот период они не передавали командным пунктам батальона или полка никакой информации с данного БПЛА.

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      Александр Курбатов
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