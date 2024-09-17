Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
11:59, 17 сентября 2024Экономика

Производителям титана и циркония захотели снизить налоги

«Известия»: в Совфеде захотели снизить НДПИ для производителей титана

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

В Совете Федерации (СФ) захотели снизить ставку налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для производителей титана и циркония. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на письмо, которое комитет СФ по экономической политике направил в правительство и Министерство финансов России.

По словам главы этого комитета Андрея Кутепова, для освоения российских титаномагнетитовых месторождений крайне необходима государственная поддержка.

Сенатор напомнил, что в настоящее время рынок титановых концентратов для производства металлического титана и пигментного диоксида титана представлен такими минералами, как ильменит и рутил. Однако из-за того, что зарубежные компании предлагают сравнительно дешевый ильменит, становится экономически невыгодно вкладываться в разработку соответствующих российских месторождений.

Материалы по теме:
Металлургам предложили доплатить. Хотя у них и так самое низкое налогообложение
Металлургам предложили доплатить.Хотя у них и так самое низкое налогообложение
27 мая 2021
Пошлинами по металлу. Как новые пошлины могут отразиться на металлургах
Пошлинами по металлу.Как новые пошлины могут отразиться на металлургах
1 июля 2021

Кроме того, он обратил внимание, что российские предприятия, которые выпускают титановую продукцию, могут перерабатывать около 365 тысяч тонн титановых концентратов, которых в России производят всего 9,2 тысячи тонн. Почти 220 тысяч тонн РФ получает из-за рубежа. Между тем фактическое внутреннее потребление титанового сырья оценивается примерно в 230 тысяч тонн.

А к 2030 году потребности в титановом сырье могут увеличиться до полумиллиона тонн в год.

«Единственным рентабельным источником титана являются россыпи, где он присутствуют совместно с цирконием. Хотя в них заключено всего три процента запасов титана страны, они достаточны, чтобы обеспечить внутренние потребности России», — подчеркнул Кутепов.

Ранее президент России Владимир Путин призвал подумать о запрете экспорта урана, титана и никеля.

В свою очередь, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заверил, что Россия не станет ограничивать поставки недружественным странам урана, титана и никеля в ущерб себе.

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Кирилл Луцюк
      Обсудить
      Последние новости

      ФСБ ликвидировала агента военной разведки Украины. Он готовил покушение на руководителя оборонного предприятия

      Один из крупнейших производителей чипов перестанет инвестировать в Европу

      Раскормленный кот Крошик похудел еще на полкилограмма

      Ушел из жизни снявший «Место встречи изменить нельзя» режиссер

      Раскрыты суточные потери украинских войск

      Армия России нанесла массированный удар по объектам на территории Украины

      ФСБ начала поиск подельников ликвидированного в Свердловской области агента ГУР

      В России предупредили Запад о последствиях ударов дальнобойным оружием вглубь страны

      «Чайка-камикадзе» погнула винт российского самолета с пассажирами

      Россиянка стала получать штрафы за чужую машину с такими же номерами

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше