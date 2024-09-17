Производителям титана и циркония захотели снизить налоги

«Известия»: в Совфеде захотели снизить НДПИ для производителей титана

В Совете Федерации (СФ) захотели снизить ставку налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для производителей титана и циркония. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на письмо, которое комитет СФ по экономической политике направил в правительство и Министерство финансов России.

По словам главы этого комитета Андрея Кутепова, для освоения российских титаномагнетитовых месторождений крайне необходима государственная поддержка.

Сенатор напомнил, что в настоящее время рынок титановых концентратов для производства металлического титана и пигментного диоксида титана представлен такими минералами, как ильменит и рутил. Однако из-за того, что зарубежные компании предлагают сравнительно дешевый ильменит, становится экономически невыгодно вкладываться в разработку соответствующих российских месторождений.

Кроме того, он обратил внимание, что российские предприятия, которые выпускают титановую продукцию, могут перерабатывать около 365 тысяч тонн титановых концентратов, которых в России производят всего 9,2 тысячи тонн. Почти 220 тысяч тонн РФ получает из-за рубежа. Между тем фактическое внутреннее потребление титанового сырья оценивается примерно в 230 тысяч тонн.

А к 2030 году потребности в титановом сырье могут увеличиться до полумиллиона тонн в год.

«Единственным рентабельным источником титана являются россыпи, где он присутствуют совместно с цирконием. Хотя в них заключено всего три процента запасов титана страны, они достаточны, чтобы обеспечить внутренние потребности России», — подчеркнул Кутепов.

Ранее президент России Владимир Путин призвал подумать о запрете экспорта урана, титана и никеля.

В свою очередь, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заверил, что Россия не станет ограничивать поставки недружественным странам урана, титана и никеля в ущерб себе.