Песков оценил идею ограничить поставки недружественным странам российского титана и урана

Песков: Россия не будет ограничивать поставки титана и урана в ущерб себе

Россия не будет ограничивать поставки недружественным странам урана, титана и никеля в ущерб себе. Так идею ответа на «бандитские действия» Запада в интервью Павлу Зарубину оценил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, решения ограничить поставки каких-либо товаров иногда оказывают «благотворное влияние» и могут подстегнуть российских производителей к более полному и активному импортозамещению. Так, например, введя санкции против поставщиков западных продуктов за десять лет в России практически полностью заместили ассортимент их товаров.

«Международные рынки — очень сложный механизм, который совершенно не желает отказываться от каких-то составляющих. И введение санкций одной страны совершенно не значит, что рынок захлопнет двери перед этой продукцией этой страны. Находятся способы, пути, логистические цепочки и все равно товары на мировой рынок попадают. Другое дело, что растут цены, издержки, происходит разбалансировка мировых рынков, то есть санкции имеют негативное влияние на мировую экономику в целом», — отметил Песков.

Запрещать поставки своих товаров необходимо осторожно: международный рынок «конкурентный и беспощадный», поэтому, потеряв позиции однажды, потребуются десятилетия чтобы их хоть как-то завоевать снова.

«Свято место пусто не бывает — и место наших бриллиантов, если мы уйдем, займут другие, и место нашей нефти займет другая нефть. Нам нужно энергично работать на мировых рынках, чтобы, несмотря на все незаконные ограничения, сохранять наше место», — подчеркнул он.

Президент России Владимир Путин заявил, что в условиях ограничения поставок некоторых товаров в Россию следует подумать об ограничении экспорта некоторых российских стратегических ресурсов, например, урана, титана или никеля. Однако, как подчеркнул глава государства, это нужно сделать так, чтобы не нанести вред самим себе.