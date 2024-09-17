Россиянам рассказали о последствиях ежедневного употребления огурцов

Ежедневное употребление огурцов может вызывать вздутие живота и метеоризм

Россиянам рассказали о пользе и вреде огурцов при их ежедневном употреблении. Кандидат технических наук, доцент кафедры индустрии питания, гостиничного бизнеса и сервиса Университета РОСБИОТЕХ Дмитрий Быстров напомнил, что состоящий на 96 процентов из воды овощ помогает поддерживать водный баланс в организме, способствует улучшению пищеварения, пишет РИА Новости.

Помимо этого, добавил специалист, в огурцах мало калорий — всего 16 на 100 граммов, поэтому овощ идеально подходит людям, которые следят за фигурой. Также данный овощ содержит витамины К, С, А, магний, калий и фолиевую кислоту, необходимые для коагуляции крови, зрения, здоровья костей, кожи.

При этом у огурцов есть противопоказания, уточнил Быстров. В частности, существует риск возникновения у некоторых людей аллергической реакции — зуда, сыпи, отека.

«Избыточное потребление огурцов может вызывать вздутие живота и метеоризм у людей с чувствительным пищеварительным трактом. Витамин К, содержащийся в огурцах, способен снижать эффективность препаратов, разжижающих кровь», — заявил эксперт.

По словам Быстрова, включение огурцов в рацион в умеренных количествах может принести большую пользу для здоровья. Но также важно учитывать индивидуальные особенности организма.

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