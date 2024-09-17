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06:33, 17 сентября 2024Забота о себе

Россиянам рассказали о последствиях ежедневного употребления огурцов

Ежедневное употребление огурцов может вызывать вздутие живота и метеоризм

Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press

Россиянам рассказали о пользе и вреде огурцов при их ежедневном употреблении. Кандидат технических наук, доцент кафедры индустрии питания, гостиничного бизнеса и сервиса Университета РОСБИОТЕХ Дмитрий Быстров напомнил, что состоящий на 96 процентов из воды овощ помогает поддерживать водный баланс в организме, способствует улучшению пищеварения, пишет РИА Новости.

Помимо этого, добавил специалист, в огурцах мало калорий — всего 16 на 100 граммов, поэтому овощ идеально подходит людям, которые следят за фигурой. Также данный овощ содержит витамины К, С, А, магний, калий и фолиевую кислоту, необходимые для коагуляции крови, зрения, здоровья костей, кожи.

При этом у огурцов есть противопоказания, уточнил Быстров. В частности, существует риск возникновения у некоторых людей аллергической реакции — зуда, сыпи, отека.

«Избыточное потребление огурцов может вызывать вздутие живота и метеоризм у людей с чувствительным пищеварительным трактом. Витамин К, содержащийся в огурцах, способен снижать эффективность препаратов, разжижающих кровь», — заявил эксперт.

По словам Быстрова, включение огурцов в рацион в умеренных количествах может принести большую пользу для здоровья. Но также важно учитывать индивидуальные особенности организма.

Ранее врач-диетолог Людмила Денисенко рассказала, что молочные продукты, мясо индейки и бананы помогают быстрее уснуть. По словам эксперта, улучшить сон помогает аминокислота триптофан. По ее словам, снотворным эффектом обладают некоторые напитки, например, ромашковый и другие травяные чаи.

В свою очередь, врач-диетолог Мария Дмитриева рассказала россиянам, что переедание становится причиной множества проблем со здоровьем — от заболеваний ЖКТ и сердечно-сосудистой системы до ожирения. По словам доктора, к перееданию приводит голодание.

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      Марина Совина
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