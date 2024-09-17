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18:19, 17 сентября 2024Экономика

Россияне стали реже покупать один деликатес

«Чек Индекс»: спрос на красную икру упал в России на десять процентов

Фото: Victor Lisitsyn / Globallookpress.com

В августе 2024 года в России изменился спрос на красную икру. Об этом сообщил «Чек Индекс».

В целом по России средний чек составил 3 тысячи 120 рублей. Это на шесть процентов выше, чем в августе 2023 года. Медианная цена за один килограмм — 7 тысяч 20 рублей. В то же время количество покупок этого деликатеса снизилось на десять процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Несколько иначе выглядит ситуация в Москве. В столице средний чек составил 3 тысячи 570 рублей. Годовой рост — семь процентов. В то же время количество покупок в августе снизилось на 13 процентов. Медианная цена за один килограмм красной икры — 7 тысяч 630 рублей.

Ранее Росрыболовство выступило с инициативой ввести постоянное ограничение допустимого веса вывозимой красной икры пассажирами авиарейсов. Кроме того, есть предложение распространить эту норму на водный транспорт.

В свою очередь, вице-премьер Дмитрий Патрушев пообещал, что в 2024 году жители России не останутся без рыбы и красной икры к Новому году.

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