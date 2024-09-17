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20:27, 17 сентября 2024Моя страна

Россияне вырастили гигантский огурец

Жители Башкирии Ринат и Галия Валинуровы вырастили гигантский огурец

Фото: Варвара Гертье / РИА Новости

Ринат и Галия Валинуровы, жители башкирского села Малояз, вырастили гигантский огурец. Соответствующий материал публикует новостной портал Mkset.ru со ссылкой на соцсети россиян.

По данным издания, в их теплице появился овощ длиной 67 сантиметров. На размещенном снимке видно, как обладатели огромного огурца измеряют его с помощью рулетки, которая показывает соответствующий размер плода.

Ранее в сентябре россиянин поймал гигантскую рыбу весом почти 20 килограммов и с трудом вытащил ее на берег. Житель Волгограда Дмитрий Бирюков рыбачил на реке Ахтуба с другом. По его словам, без помощи товарища он не смог бы вытащить 19-килограммового белого амура на берег.

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      Екатерина Ештокина
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